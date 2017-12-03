Engelsiz Ceylanlarda hedef Süper Lig

Bedensel Engelliler Basketbol 1. Ligi’nin 5 haftasında Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol takımı ile Muş Bedensel Engelliler Basketbol takımı karşı karşıya geldi. Deplasmanda Engelsiz Ceylanlar maça hızlı başladı. Karşılaşmayı basından sonuna kadar attığı sayılarla önde götüren engelsiz ceylanlar maçı 67-72’lik skorla alarak sahadan galip ayrıldı.

Maç sonrası bir açıklama yapan takım antrenörü Metin İdoğ, hedeflerinin süper lig olduğunu belirterek hedefe giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yeni transferler dolayısıyla takımın zamanla kendine geldiğini belirten İdoğ, "Muş galibiyeti moralimizi yükseltti. Hedefimiz süper lig. Bu yıl süper lige çıkabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah süper lige çıkarak Ceylanpınarlıların göğsünü kabartacağız" diye konuştu.

Ceylanpınar Bedensel Engelliler Basketbol takımı 6. haftada kendi evinde Çanakkale Boğazgücü bedensel engelliler spor kulübünü ağırlayacak.