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27 Haziran 2018 14:16

Erkek arkadaşıyla gezmeye giden genç kız kanalda boğuldu

Şanlıurfa’da erkek arkadaşıyla gezmeye giden genç kız, sulama kanalında boğuldu.

Erkek arkadaşıyla gezmeye giden genç kız kanalda boğuldu

27 Haziran 2018 14:16


Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı. Cemile Gezici (18) isimli genç kız, erkek arkadaşı Mehmet Ç. ile birlikte otomobille su kanalının kenarına gitti. İddiaya göre Cemile Gezici ve erkek arkadaşı bir süre sonra suya girdi. Genç kız suya gömülüp kaybolurken Mehmet Ç. ise çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.


Olay yerine gelen su altı polisleri yaklaşık 20 dakikalık aramanın ardından genç kızın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Mehmet Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


Genç kızın suya nasıl düştüğünün araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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