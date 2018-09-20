Eski HDP'li vekil hayatını kaybetti

HDP'den 2 dönem Şanlıurfa Milletvekili olan İbrahim Ayhan, geçirdiği kalp krizi sonucu IKBY'de hayatını kaybetti.

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) iki dönem Şanlıurfa Milletvekili olan İbrahim Ayhan, hayatını kaybetti. Ayhan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Hewler kentinde gece saat 01.00'de kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. İbrahim Ayhan'ın eşi Rezan Ayhan da ölüm haberini doğruladı. Ayhan'ın Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

TBMM 24 ve 25'inci dönem milletvekili İbrahim Ayhan, 5 Ekim 2010'da KCK davası kapsamında tutuklanmış, 3 Ocak 2014'te tahliye edilmişti.