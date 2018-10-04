Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde'ki beş katlı bir binanın beşinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden ev sahibi durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme yapıldı.