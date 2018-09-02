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02 Eylül 2018 00:40

Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Şanlıurfa’da bir evde çıkan yangını söndürebilmek için vatandaşlar seferber oldu.

Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

02 Eylül 2018 00:40

Vatandaşların kontrol altına alamadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın, ilk olarak odunluğu tutuşturdu, daha sonra kıvılcımların evin içine sıçramasıyla yangın büyüdü. Mahalleli ilk olarak yangını kendi imkanlarıyla söndürmek için adeta seferber oldu. Mahallelinin kovalar ve musluk suları ile dört bir taraftan söndürmeye çalıştığı yangın kontrol altına alınmayınca ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri evlerin çatısından yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat sonra kontrol altına alındı. Yangın sonrası dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Evde maddi hasar meydana geldi.




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