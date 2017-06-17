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17 Haziran 2017 17:18

Evi yanan 6 kişilik aileye belediye sahip çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde evi yanan aileye, belediye sahip çıktı.

Evi yanan 6 kişilik aileye belediye sahip çıktı

17 Haziran 2017 17:18


Alınan bilgiye göre, Erkonağı Mahallesinde mevsimlik tarım işçisi Mehmet Emin Cengiz’e ait evde, gece geç saatlerde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin dumanları fark ederek aileyi uyandırması olası bir faciayı önledi. Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Ev sahibinin eşi Ceylan Cengiz, yangının elektrik kontağından çıktığını söyleyerek, "Çamaşır makinesi, buzdolabı hepsi yandı. Saat 03.30’da yandı. Kalktığım gibi çocukları dışarı attım, eşimi uyandırdım, müdahale edemedik, sular kesikti, elimizden geleni yapamadık. Evimiz yandı, gitti. Her şey yandı, ancak çocuklarımı dışarıya alabildim, başka bir şey yapamadım" dedi.


Tüm beyaz eşya ve mobilyalarla birlikte yatakları yanan ailenin sokakta kaldığını öğrenen Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Erkonağı Mahallesine giderek aileyi ziyaret etti. Aileye konteynır ev gönderdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.




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