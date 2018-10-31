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Evinin camını kıran çocuğu sopa ve bıçakla darp etti

Şanlıurfa’da bir ev sahibi camını kırdığı iddia edilen çocuğu sopa ve bıçakla darp etti.

Şanlıurfa'da bir ev sahibi camını kırdığı iddia edilen çocuğu sopa ve bıçakla darp etti. İnsanın tüylerini diken diken eden o anlar ise başka biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


İddiaya göre, Şanlıurfa'da top oynayan çocuk bir evin camını kırdı. Camın kırılmasına öfkelenen şahıs, çocuğa sopa ve bıçakla saldırdı. Çocuğa bıçak savurup sopayla defalarca vuran şahıs, çocuğu bir de öldürmekle tehdit etti. Çocuğun korku içerisinde “Vurma amca, tamam” demesine aldırış etmeyen saldırgan, çocuğa dakikalarca şiddet uygulamaya devam etti. Çocuğun yaşadığı korku hem konuşmasına hem de yüzüne yansıdı. İnsanın kanını donduran o anlar ise olay yerindeki başka biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri sosyal medyaya düşen olayın tam olarak nerede ve ne zaman yaşandığı konusunda ise detaylı bilgi edinilemedi.

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