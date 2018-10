Evlerin ortasındaki gölet ıslah edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Salihler Kırsal mahallesi, Göz Değmez mezrasındaki 5 dönümlük tehlike arz eden su dolu alan hafriyat ile doldurularak meydan haline getirildi.

Kısa süre önce mahalleye yapılan, Taziye ve Kültür evinin yanı başında bulunan 5 dönüm ve 2 metre derinliğindeki pis su çukuru, 500 araçlık hafriyat malzemesiyle doldurularak meydan haline getirildi. Kış aylarında yağmur ve kanalizasyon suyunun birikmesi ve sulama sularının da karışması sonucu gölet haline gelen alan, yaz aylarında suların çekilmesiyle birlikte mahalleye pis kokular yayarak sinek ve sivrisineklerin yuvası haline geliyordu. Yaşanan bu mağduriyet ve sağlık sorununa duyarsız kalmayan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, alanın hafriyat ile doldurularak köy meydanı haline getirilmesi talimatını verdi. Ekipler, çalışmalara başlayarak kısa süre içerisinde alana 500 araç hafriyat döktü ve çukur kapatıldı.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Salihler Mahalle Muhtarı Mehmet Tok "Burada bir taziye evi talebinde bulunduk taziye evimiz yapıldı. Yıllardır bu göletimiz 2 ile 2 buçuk metre derinliğinde, yazın sinek ve sivrisinekten geçilmiyordu. Yağmur suyu ve kanal suyu dolaysıyla sürekli birikintiler oluyordu. Sağolsun belediye başkanımız Abdülhakim Ayhan'a müracaat ettik. Bizleri kırmayıp göletin dolgusunu yaptılar. Ben köy halkı adına kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayan İse, "Her ne kadar belediyeci de olsak, fiziki alanlardan sorumluda olsak vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği de bizler için çok önemli. Göletin olduğu bölgede hem sağlık hem de güvenlik sorunu vardı. Çocuklar için özellikle tehlike arz eden bir durumdu. Nasıl ki kendi çocuklarımızın güvenliğini ve sağlığını düşünüyorsak emin olun ilçemizde nefes alan her vatandaşımızın, her canlının da sağlık ve güvenliğini düşünmekteyiz. Arkadaşlarıma talimat verdim ve bu gün geldiğimiz noktada hem o kötü görüntü ortadan kalkmış oldu, hem de orası bir köy meydanı haline geldi. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu tür çalışmalarımız durmaksızın öncelikli planlarımız arasında olmaya devam edecek" diye konuştu.

Daha öncede Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güvenç, Salihler merkez Tatlıca, Sevimli, Sevimli Tilki, Akdiken, Büyüktaş, Dibek ve Ohali Kırsal Mahallerinde tehlike arz eden göletleri doldurularak ıslah etmişti.