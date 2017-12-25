Evren Sanayi Sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gelişim ve dönüşümde artık şehirlerin birbiriyle yarıştığını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile birlikte Evren Sanayi Sitesinde yapılan alt yapı çalışmalarını inceledi. Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ile birlikte alanı gezen Başkan Çiftçi ile Başkan Demirkol, 15 sitenin yer aldığı bölgede yapılan alt yapı, su ve yol çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

"Artık şehirler yarışıyor"

Şanlıurfa’da güzel bir site oluşturduklarını ve sanayi alanında artık şehirlerin birbirleriyle yarıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şehirler yaşam alanlarıdır ve şehirlerde gürültü olmamalıdır. Şehri rahatsız eden, orada yaşayan insanları rahatsız eden alanları ayrı bir bölgeye taşımak lazım. Şanlıurfa il olarak bunu başardı. Bu bölgede güzel siteler oluşuyor ve bu sitelerde sektörler gelişecek. Burada üretecek olan imalatlar belki de bölge ve Türkiye’ye ihraç edilecek. Çünkü artık şehirler yarışıyor Şanlıurfalı esnafın gelişmesini istiyorum. Başta reisimiz olmak üzere hükumetimizin, bakanımızın, milletvekillerimiz ve belediye başkanları olarak bizlerin hepimizin gayesi faydalı olabilmektir. Bunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla esnafların artık bir arada olacağını belirten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ise "Evren Sanayi sitesi Şanlıurfa’nın ilk sitesidir, esnafın birlikte çalıştığı ve faaliyette bulunduğu bir alandır. Büyükşehir Belediyemiz buranın alt yapı, kanalizasyon ve suyu getirmektedir. Esnaflarımız şehre rahatsızlık vermeden imalatlarını burada yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan, 15 sitenin bir arada yer aldığı bölgede alt yapı, su ve yol çalışması yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.