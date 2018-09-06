Eyüp Cenap Gülpınar parkı açıldı

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, eski hayvan pazarı olarak kullanılan alanı bir yeşil bir alana çevirip vatandaşların hizmetine sundu. İlçeye 29 yeni park kazandırıp yeşil alan miktarını yüzde 51 arttıran Eyyübiye Belediyesi, park yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir yasasıyla birlikte Eyyübiye Belediyesine devredilen tek tapulu arsa olan Selçuklu Mahallesinde Eski Hayvan Pazarı olarak kullanılan, 19 bin metre karelik alan da vatandaşların hizmetine yeşil alan olarak kazandırıldı.

Eski Devlet Bakanı Eyüp Cenap Gülpınar isminin verildiği parkın açılışına, Şanlıurfa Vali Vekili Fatih Çelikkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, il yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Belediyenin tek tapulu arsası yeşil alana dönüştürüldü”

İlçeye yeşil alan kazandırıp vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “İlçemizin 14 mahallesi sur içidir. Geri kalan mahallelerimizden sadece bir mahalle imarlı ve planlıdır. O da TOKİ Batıkent mahallemizdir. Maalesef diğerleri gecekondulaşan yerler ve alanlardır. Tabi sit alanlarıyla beraber gerek yeşil alan konusunda gerekse de sosyal tesisler ve fiziki yapılar konusunda kısıtları olan bir ilçe. Böyle bir ilçede sizlerin de takdir edeceği gibi zor. Ama Mevlana’nın da dediği gibi ‘Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun’. Biz de olaya imtihan gözüyle bakarak ekibimizle beraber ilçemize güzel hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Burada da parkımız Muradiye ile Selçuklu mahallelerimizin tam ortasında. Eski hayvan pazarı olarak kullanılan bir yer. Bizim belediyemizin tek tapulu yeri. Büyükşehir yasasından sonra bize tahsis edilen bu tek tapulu yerimizi yeşil alana dönüştürdük. İstedik ki insanlarımız kaliteli vakit geçirsinler” şeklinde konuştu.

“Siyasetin olmazsa olmazı ahde vefadır”

AB Uyum Komisyonu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ise,” Bugün burada iki güzel duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Birincisi, güzel bir hizmete, halkın, vatandaşın faydasına olan güzel bir hizmete vesile olmaktır. Bunun için değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir hizmete vesile olmuş. Siyasetten alacağınız ikinci haz ise hayırla yad edilmek. Hepimiz bu görevleri bırakıp bu dünyadan ayrılacağız. Önemli olan ayrıldıktan sonra nasıl yad edildiğiniz. Bugün burada değerli Belediye Başkanımız en başta siyasetin olmazsa olmaz şartlarından biri olan ahde vefaya sadakat gösterip, vefa örneği sergileyerek Değerli babam Eyüp Cenap Gülpınar’ı hep birlikte hayırlı yad etmemize vesile oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışması sonrası devasa bir yeşil alana dönüştürülüp vatandaşların nefes alabileceği mekan haline gelen Eyüp Cenap Gülpınar parkı, 19 bin metre karelik alanı kapsıyor. İçerisinde çocuk oyun alanları, yetişkinler için spor kondisyon aletleri, kamelyalar, oturma bankları ve kademeli yeşil alanı barındıran parkın açılışı kurdele kesimiyle yapılıp vatandaşların hizmetine sunuldu.