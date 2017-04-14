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14 Nisan 2017 17:53

Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği:

Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği, Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan referandumda sandıktan evet çıkması halinde ülkeyi daha güzel ve refah günlerin beklediğini söyledi.

Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği:

14 Nisan 2017 17:53


Referandum çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği, 11 Nisanda Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk buluşmasında meydanları adeta hınca hınç doldurup taşan Şanlıurfalıların bu teveccühlerini sandığa da yansıtacağını ve Şanlıurfa’nın Türkiye’de rekor kırılacağını belirtti.


Şer odaklarının ve dış güçlerin ülke üzerindeki oyunlarının 16 Nisan’da evet kararıyla son bulacağını ifade eden Günbeği, ekonomik krizin, işsizliğin ve yoksulluğun tek çaresinin mevcut sistemin değişmesinden geçtiğini belirterek, mevcut gömleğin artık bu bedene dar geldiğini söyledi.




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