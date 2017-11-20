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20 Kasım 2017 11:08

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci gazetecileri ağırladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, il dışından Şanlıurfa’ya gelen ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci gazetecileri ağırladı

20 Kasım 2017 11:08


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen gazetecilerle bir araya geldi. Aralarında Ulusal yayın yapan televizyon ve gazetelerin yöneticileri, sunucuları ve köşe yazarlarının da bulunduğu heyeti ağırlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa ve Eyyübiye hakkında bilgiler aktardı. Sabah saatlerinde Harran gezisi düzenleyen heyet, daha sonra Başkan Ekinci’nin daveti ile Aliya İzzetbegoviç Kültür Konağına geldi. Burada Başkan Ekinci tarafından karşılanan heyete geçtiğimiz günlerde açılışı Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç tarafından yapılan Aliya İzzetbegoviç Kültür Konağını tanıttı. Basın mensubu heyetinin Şanlıurfa ve Eyyübiye gezilerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, gazetecilere teşekkür etti.




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