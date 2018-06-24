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24 Haziran 2018 11:27

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci oyunu kullandı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eşi ve ailesiyle sandık başına gitti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci oyunu kullandı

24 Haziran 2018 11:27

Başkan Ekinci oyunu mahallesi olan Bozhöyük’te kullanırken, vatandaşları da sandığa gelmeye davet etti.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci sandık başına gitti. Mehmet Ekinci oyunu eşi Ayşe Ekinci ile birlikte Eyyübiye ilçesine bağlı Bozhöyük mahallesinde kullandı. 2043 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ekinci ‘’Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Seçimler için kampanya dönemi bitti ve sandık başına geldik. Oyumuzu kullandık. Millet iradesinin tecelli edeceği bu seçimlerde hayırlı sonuçlar bekliyoruz. Seçimler demokratik tercihlerin yansıtıldığı bir durumdur. Demokrasinin iyi bir şekilde işlediği ülkemizde bu tarz seçimlerle insanlar iradelerini ortaya koyuyorlar. Sonrasında da kendilerini yönetecek kadroları seçiyorlar. İnanıyorum ki buradan çıkacak sonuç tüm İslam coğrafyası adına hayırlı sonuçlar doğuracaktır“ diye konuştu.




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