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05 Aralık 2017 14:41

Eyyübiye Belediyesi Arakan’da mescit yapıyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçe Belediyesi ve bir dernek tarafından yürütülen çalışmada Arakan’da bir mescidin temeli atıldı.

Eyyübiye Belediyesi Arakan’da mescit yapıyor

05 Aralık 2017 14:41


Eyyübiye Belediyesi ile kısa adı İnfak-Der olan Yetim ve Öksüzleri Koruma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği, Arakan’da mescit yapımına başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin derneği ziyaretinde gündeme gelen ve karara bağlanan Eyyübiye Belediyesinin Arakan’daki mescidinin temeli atıldı. Dernek yöneticileri Arakan’daki mazlumların sesine kulak veren, talebini karşılayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti. Arakan’daki mescidin temeli Müslümanlar tarafından dualarla atıldı. Mescit yapım çalışmalarının başlaması ve temelinin atılması bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Arakan’da temeli atılan Eyyübiye Belediyesi Arakan Mescidinin kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulması hedefleniyor.




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