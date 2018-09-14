Eyyübiye Belediyesi, binlerce gençle spor şenliği düzenledi

Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçede 30 ayrı merkezde hayata geçirilen ak evler spor salonlarındaki gençler için, ‘yaz sonu şenliği' düzenlendi.

AK ev spor salonu öğrencisinin Kuran-ı Kerim tilavetini okumasıyla başlayan etkinlik, gençlerin gösterileriyle devam etti. Eyyübiye Belediyesi, gençliği sporla, sanatla, dini ve kültürel eğitimlerle buluşturduğu ak evler spor salonları ve gençlik merkezleri için ‘yaz sonu şenliği' düzenlendi. İlçede 30 ayrı merkezde hayata geçirilen ve 10 bin gencin yararlandığı ak ev spor salonları ile gençliğe hizmet eden Eyyübiye Belediyesi, düzenlediği etkinlikle gençliğe verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

“30 merkezde 10 bin gence hizmet ediyoruz”

10 bine yakın gence AK Ev Spor Salonları aracılığıyla ulaştıklarını ve onları hem sporla buluşturduklarını hem de gençlerin milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetişmesine vesile olduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Bugün önemli bir gün. Bugün sadece Eyyübiye'nin değil, Şanlıurfa hatta Türkiye adına rol model olabilecek olan bir projenin hasadındayız. İnsanların bakımını yaptıktan ve iyi baktıktan sonra elde ettiği ürün neyse bizim için de bugün öyle bir gün. Buradan yükselecek gür seda sadece Eyyübiye'de değil ulaşabildiğimiz her yerde ses getirecektir. Biz tüm AK Belediyelerde olduğu gibi insana hizmet yaparak, geleceğimizi kurtaracağız. Gençlerimize hizmet ederek geleceğimizi inşa edeceğiz. Göle attığınız taş dalgalar oluşturur misali bizler de bugün burada Eyyübiye'nin ortasına güzel bir taş attık. Şimdi çok şükür dalgalar oluştu ve bu dalgalar inşallah her tarafa yayılacaktır. Gençlerimizin üstünde beyaz formalar gibi inşallah güzellikler yayılacaktır. Gençlere sadece sportif anlamda bir şeyler öğretilmiyor, sporu, sanatı ve kültürel faaliyetleri araç kılarak gençlerimizi milli ve manevi değerlere haiz birer genç haline getiriyoruz" dedi. AK Ev Spor Salonları aracılığıyla ilçe gençliğinin hem sportif faaliyetlere hem de kültürel ve sosyal faaliyetlere katıldığının belirten Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, “Malumunuz üzere hükümetimiz eğitimde seferberlik ilan etti. Bu seferberliği Milli Eğitim Müdürü olarak bizim tek başımıza yürütmemiz mümkün değildir. Burada bütün kamu, kurum ve kuruluşların, belediyelerin, STK'ların desteği çok çok önemlidir. Bu anlamda Eyyübiye Belediyesi'nin açmış olduğu Ak Evler, bizim eğitim ve öğretim çalışmalarımıza çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bu evlerde yürütülen sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler ve akademik faaliyetler öğrencilerimizin sosyalleşmesine, kültürlerinin gelişmesine ve akademik anlamda başarılı olmasına destek sağlamaktadır" diye konuştu.

Yaz sonu etkinliğine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti eski İl Başkanlarından Zeynel Abidin Beyazgül, Yusuf Eğilmez, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, Eski İlçe Başkanlarından Süleyman Elgün, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Eyyübiye İlçe Teşkilat Üyeleri, Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde, Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulusal ve Uluslararası platformlarda dereceye giren gençlere hediye olarak bisikletin verildiği etkinlik, binlerce gencin katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.