Eyyübiye Belediyesi Bosna’da iftar verdi

Seçim çalışmalarından dolayı iftar programına katılamayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, canlı telefon bağlantısıyla katıldı.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen iftar yemeğine yoğun katılım oldu. Bosna Hersek’in Livno ve Maglaj şehirlerinde İHH ile düzenlenen iftar yemeğine 900 kişi katıldı. 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi yoğun çalışma temposunu sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, programa Eyyübiye’den canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Bosna Hersek’in Osmanlı’nın emaneti olduğunu söyleyen Ekinci, Belediye olarak bu programları her yıl düzenleyecekleri vurgusunu yaptı. İftar programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Ekinci, "Sizlerle birlikte iftarımızı açmak bu yıl kısmet olmadı. 24 Haziran’daki seçim çalışmaları nedeniyle bu programımıza katılamadık. Önemli kuruluşlar var. Onlar görevlerini yerine getiriyorlar. Bosna Hersek bize Osmanlı’nın emanetidir, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç ’in emanetidir. Bizler Aliya İzzetbegoviç adına burada bir kültür konağı açtık. Var olan bağımızı bu şekildeki faaliyetler ile daha güçlendirmiş oluyoruz. Geçtiğimiz yıl beraber açtığımız iftarın tadı halen damağımızda. O manevi havayı halen soluyoruz. Eyyübiye Belediyesi olarak her yıl bu tarz programları düzenlemeye devam edeceğiz. Siz gurbetteki kardeşlerimiz olmak üzere başta Cumhurbaşkanımıza ve Ülkemize dua talep ediyoruz. Ben tekrar hayırlı iftarlar diliyorum. Kadir gecenizi de kutluyor mübarek olmasını diliyorum" diye konuştu.