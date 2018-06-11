Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 14:04

Eyyübiye Belediyesi Bosna’da iftar verdi

Eyyübye Belediyesi Bosna Hersek’in Livno ve Maglaj şehirlerinde iftar yemeği verdi.

Eyyübiye Belediyesi Bosna’da iftar verdi

11 Haziran 2018 14:04

Seçim çalışmalarından dolayı iftar programına katılamayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, canlı telefon bağlantısıyla katıldı.


Bu yıl 3.’sü düzenlenen iftar yemeğine yoğun katılım oldu. Bosna Hersek’in Livno ve Maglaj şehirlerinde İHH ile düzenlenen iftar yemeğine 900 kişi katıldı. 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi yoğun çalışma temposunu sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, programa Eyyübiye’den canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Bosna Hersek’in Osmanlı’nın emaneti olduğunu söyleyen Ekinci, Belediye olarak bu programları her yıl düzenleyecekleri vurgusunu yaptı. İftar programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Ekinci, "Sizlerle birlikte iftarımızı açmak bu yıl kısmet olmadı. 24 Haziran’daki seçim çalışmaları nedeniyle bu programımıza katılamadık. Önemli kuruluşlar var. Onlar görevlerini yerine getiriyorlar. Bosna Hersek bize Osmanlı’nın emanetidir, Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç ’in emanetidir. Bizler Aliya İzzetbegoviç adına burada bir kültür konağı açtık. Var olan bağımızı bu şekildeki faaliyetler ile daha güçlendirmiş oluyoruz. Geçtiğimiz yıl beraber açtığımız iftarın tadı halen damağımızda. O manevi havayı halen soluyoruz. Eyyübiye Belediyesi olarak her yıl bu tarz programları düzenlemeye devam edeceğiz. Siz gurbetteki kardeşlerimiz olmak üzere başta Cumhurbaşkanımıza ve Ülkemize dua talep ediyoruz. Ben tekrar hayırlı iftarlar diliyorum. Kadir gecenizi de kutluyor mübarek olmasını diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç