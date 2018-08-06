Eyyübiye Belediyesi gençleri sporla buluşturuyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin, ’Her mahalleye spor salonu’ sloganıyla hayata geçirdiği ak ev spor salonları binlerce gencin farklı dallarda sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Gençlik Merkezleriyle birlikte sayıları 30’u bulun ak ev spor salonlarında binlerce genç çeşitli dallarda sportif faaliyetlere katılıyor. Ekinci’nin, ’Her mahalleye spor salonu’ sloganıyla hayata geçirdiği projeyle gençler hem sportif faaliyetlere katılıyor, hem de milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetişiyor. Bünyesinde birçok lisanslı sporcu da barından ak ev spor salonlarında eğitim gören gençler ulusal ve uluslararası arenada da ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Milli değerlere bağlı antrenörler tarafından eğitilen gençler, kendi aralarında da çeşitli sportif etkinlikler düzenliyor. Bu yıl ikincisi yapılan ve geleneksel hale gelen ak evler karate il şampiyonasına da kendi spor salonunda başarı gösteren gençler katıldı. 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve heyecana sahne olan şampiyona sonunda, Şeyh Maksut AK Ev Spor Salonu birinci olurken, On ikiler AK Ev Spor Salonu ikinci, Direkli AK Ev Spor Salonu da üçüncü oldu.

Ödüllerini eğitmenlerinin elinden alan gençler, kendilerine sunulan imkandan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür etti.