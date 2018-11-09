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Eyyübiye Belediyesi ilçeye 12 muhtar evi kazandırdı

Eyyübiye Belediyesi muhtarlıklar müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan muhtar evleri, belediye ve vatandaş arasındaki köprüyü daha da güçlendirerek, taleplerin daha hızlı ve seri bir şekilde vatandaşa ulaşımını sağlıyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla muhtarlıklar müdürlüğü tarafından ilçe genelinde hizmete sunulan muhtar evleri, vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gören muhtarların iş ve işleyişini daha da kolaylaştırıyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini daha hızlı ve seri bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, vatandaş ve belediye arasındaki köprü olan muhtarlıklarla ilgili projelerine devam ediyor. Belediye, vatandaş ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda 'muhtar evi' projesi kapsamında 12 mahalleye muhtar evi yaptı. İlçe sınırları içinde yaşayan vatandaşların daha rahat ve ulaşılabilir bir şekilde hizmet almalarını amaçlayan belediye, bugüne kadar muhtarlara 153 bilgisayar ve ofis malzemesinin teminini de gerçekleştirdi.


İlçeye yapılan hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Vatandaşlarımızın daha uygun hizmet alabilmesi adına, muhtarlarımızın ihtiyaç duydukları muhtar ofislerini inşa ettik. Çözüm ortağımız olan muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet etmesi noktasındaki çabalarına bizler de katkıda bulunmuş olduk. Açmış olduğumuz muhtar ofisleri hayırlı olsun” diye konuştu.

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