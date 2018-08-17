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17 Ağustos 2018 13:10

Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, vatandaşlara en hijyenik ortamı sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına hazır

17 Ağustos 2018 13:10


Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürütecekleri çalışmada hedef vatandaşlara en hijyenik ortamı sunmak. Vatandaşların ulaşabilecekleri 9 kesim ve 3 satış yerinin belirlenmesinin ardından çalışma yürüten ekipler hazırlıkları tamamlama aşamasına getirdi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 440 personel bayramın ilk iki günü gün boyu, 3’üncü ve 4’üncü günü ise personelin yarısının izinli olacak şekilde dönüşümlü yapacağı çalışmalarda, 8 traktör, 3 kepçe, 2 adet liber, 5 adet damperli kamyon, 8 arazör, 7 ilaçlama aracı, irili ufaklı 40 adet çöp aracı ile vatandaşlara hizmet verilecek. Kurban kesen vatandaşların daha rahat ortamda kurbanlarını evlerine götürebilmeleri amacıyla 50 bin poşet dağıtılacak. Sabah namazı sonrası cami çıkışlarında ve kurban kesim yerlerinde vatandaşlara dağıtılacak olan poşetlerle vatandaşların hijyenik ortamda kesilen kurbanları evlerine götürmeleri hedefleniyor. Yine ekipler tarafından belirlenen kesim alanlarına 20 adet kurban askılığı takılacak. Kurban Bayramında ayrıca kesim yerlerinde Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı birer zabıta da görevlendirilecek.




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