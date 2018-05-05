Eyyübiye Belediyesi mahalleye park için 5 evi istimlak etti

Geçen yıl iş adamları ve vatandaşlarla iş birliği yapan Eyyübiye Belediyesi, mahallede istimlak edilen iki evin yıkımını gerçekleştirerek cami ve çok amaçlı salonun temelini atmıştı.

Eyyübiye Belediyesi, 567 Bin TL değerinde 5 evi daha kamulaştırarak bugün yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Camii inşaatında incelemelerde bulunan Ekinci, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

567 Bin TL değerinde 5 evi istimlak ederek mahalledeki vatandaşlara alan oluşturduklarını belirten Ekinci, ”Yakubiye Mahallemizde yeni bir camii inşaatı yapılıyor. Bu camii inşaatına da Eyyübiye Belediyesi olarak destekte bulunuyoruz. Meclis Üyemiz ve vatandaşların bizden talebi doğrultusunda mahallemizde yaklaşık 567 Bin TL değerindeki 5 evi kamulaştırarak bugün itibariyle yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu yıkım işlemini yaptıktan sonra hem camiye alan oluşturulup mahalleye de bir park alanı kazandırılmış olacak. Camiye gelen cemaatin dinlenip oturabileceği bir alanı da mahalleye kazandırmış olacağız. Yakubiye Mahallesi ve civar mahallelerimiz gerek sit alanı olması münasebetiyle gerekse de uzun yıllara dayanan çarpık yapılaşmadan dolayı belediyecilik hizmetlerinde zorluklar yaşanıyor. Ama bu tarz tedbirlerle bunu gidermeye çalışıyoruz. Bu çalışmanın yapılmasında emeği olan Meclis Üyemiz Abdulkadir Akbaş’a, Mahalle Muhtarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Hayırlı işe vesile olması nedeniyle Ekinci’ye teşekkür eden Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise,” Bu çok hayırlı bir iş. İlçe başkanlık dönemimde bana böylesi hayırlı bir iş nasip oldu. Caminin önü açılmış ve peyzaj düzenlemesi yapılıp mahalleye de güzel bir alan kazandırılmış olacak. Ben başta Başkanımız Mehmet Ekinci olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim“ şeklinde konuştu.

Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Akbaş ise açıklamasın da” Burada yeni bir cami, erkek taziye evi, kadın taziye evi, yatılı kuran kursunu kapsayan inşaatımız bitme aşamasına geldi. Caminin önünde engel teşkil eden 5 evi Başkanımız sağ olsun istimlak edip yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burada hem camiye yol açılması hem de park yapılması için vesile olan Başkanımıza mahallem ve vatandaşlar adına teşekkür ediyorum“ diye konuştu.