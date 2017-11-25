EyyübiyE Belediyesi muhtar evlerini bir bir açıyor

Vatandaş ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda ’Muhtar Evi’ projesi kapsamında alan sorunu olmayan mahallelerde muhtarlık binası yapımına başlayan Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi Muhtar Evini de hizmete hazır hale getirdi. İlçe sınırları içinde yaşayan vatandaşların daha rahat bir şekilde hizmet almalarını amaçlayan Eyyübiye Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla muhtarlık binası yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde çalışma yürüten ekipler son olarak Yenice Mahallesi Muhtar Evini de hizmete sundu. Mahalleye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Muhtar Evini de inceleyen Başkan Ekinci, Muhtar Muhittin Göktaş’la bir araya geldi. Yaklaşık 50 metrekare inşaat alanı, 20 metrekare muhtar makam odası, 15 metrekare misafir odası ve 15 metrekarelik tuvalet ile mutfak alanına sahip olan Muhtar Evinin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Ekinci, modern yapıya uygun Muhtar Evi ile vatandaşların taleplerinin daha hızlı ve seri bir şekilde kendilerine ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Burada bir konuşma yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilçeye yapılan hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların muhtarlar aracılığıyla kendilerine ulaştığının altını çizen Başkan Ekinci, "Yenice Mahalle Muhtarımızı ziyaret edip, Eyyübiye Belediyesi olarak yeni yaptırdığımız muhtarlık ofisindeyiz. Bu muhtarlık ofislerini merkezdeki mahalle muhtarlarımıza ve özellikle yer sorunu olmayan bölgelere yapıyoruz. İnşallah muhtarlarımız çok daha iyi hizmetleri bu muhtarlık ofislerinde vatandaşlara ulaştırırlar. Vatandaşlarımızda kişisel talepleri için ulaştıkları muhtarlara daha güzel mekanlarda ulaşmış olacaklar. İçerisinde muhtarlık hizmetlerinin görüleceği yer ile dinlenme odalarının düşünüldüğü bir projeyi hayata geçirmiş durumdayız. Bu vesileyle ofisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de, belki de bizlerin belediye irtibat bürosu olarak kullanabileceğimiz bu alanları ziyaret ederek sorunlarını iletmiş olurlar. Bizler de bu sorunları ekibimizle beraber daha hızlı bir şekilde gidermiş oluruz. Bir kez daha bu muhtarlık ofisinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yenice Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş ise yapılan çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ederek, "Eyyübiye Belediyesinin yapmış olduğu yeni ofisimize başkanımız ziyarette bulundu. Bu ofisimizin yapımındaki emeklerinden dolayı başkanımıza bir kez daha teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.