Eyyübiye Belediyesi seyir tepesini yeniliyor

Ekinci, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ve kamuoyunda Seyir Tepesi olarak adlandırılan bölgede Eyyübiye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bilden’le birlikte çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Ekinci, bölgenin kısa süre içinde yeni görünümüyle görücüye çıkacağını belirtti. Çift kubbe civarında yürüyüş merdiven alanı olarak adlandırılan bölgede görüntü kirliliğinin giderilmesi ve alanın halka açılıp ziyaret alanı olarak nezih bir mekan haline getirilmesini amaçlayan çalışmalar sonucunda bölgede, merdiven yürüyüş alanı olarak adlandırılan ve deformasyona uğrayan taşların yeniden kaplanması, taş bank oturum alanlarının yenilenmesi, taş banktan çöp konteynerlerinin yapılması, engelli vatandaşlar da düşünülerek engelli yürüyüş alanı kazandırılması, duvar ve cephe kirliliğinin giderilmesi, kalan mahal kısımlarda yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

Çalışmaların 20 gün gibi kısa bir sürede bitirileceğini belirten Ekinci, "Seyir Tepesi Çevre Düzenlemesi Eyyübiye Belediyemiz tarafından yapılıyor. Yaklaşık maliyeti 600 bin TL’dir. Balıklıgöl’den Seyir Tepesine doğru giderken gerek çevre düzenlemesi gerekse de taş zeminin döşenmesi ve seyir tepesi civarındaki rekreasyon alanlarının düzenlemesi işlemini belediye ekiplerimiz tarafından yapılıyor. İnşallah 20 gün içinde bu çalışmayı bitirmiş olacağız. İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin yaptıkları ziyaretlerde daha güzel ve estetik bir alan görmelerini sağlayacağız. Bu düzenleme ile seyir tepesine çıkıp Şanlıurfa’yı izleyenler çevrenin daha temiz olduğunu görecekler. Bu bölge kamunun ortak alanı ve bu şekilde kalmaya devam edecek” diye konuştu.