Eyyübiye Belediyesi Srebrenitsa katliamını unutmadı

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde 23 yıl önce yaşanan ve resmi rakamlara göre 8 bin 372 Bosnalı Müslümanın katledildiği soykırım kurbanları, Eyyübiye Belediyesinin düzenlediği konferansta anıldı. AB Politikalar Enstitü Başkanı Hasan Soygüzel ile Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Genel Direktörü Adamir Jerkoviç’in konuşmacı olarak katıldığı ‘ Srebrenitsa Katliamı ve Aliya İzzetbogoviç’i Anlamak ‘ konulu konferansta katılımcılara Srebrenitsa katliamı ve Aliya İzzetbegoviç’in hayatıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Eyyübiye Belediyesi Millet Kıraathanesi Kitap Otağında düzenlenen konferansa, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Şanlıurfa Vali Vekili Bahadır Güneş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı. Srebrenitsa Cehennemi konulu fotoğraf sergisi ile başlayan etkinlikler, başta Srebrenitsa olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerin ruhuna Hafız Hayati Baybostancı tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Yoğun katılımın olduğu konferansta konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ise, Bosna’da yaşanan katliamı unutturmamak adına bu tarz konferansların devam edeceğini belirterek “Srebrenitsa katliamı deyince durup düşünmek gerekiyor. Fotoğraf sergisinde de görüldüğü gibi, insan denilecek kişi ya da kişilerin yapamayacağı bir katliam gördük. Bizler fotoğraflara bakmaktan ürktük ama onlar bu katliamı nasıl yaptılar. İnsanlığa sığmayacak bir durum. Millet olarak, devlet olarak hatta Osmanlı olarak Avrupa’nın göbeğine gidip Viyana kapılarına dayanmışız ama bizler oralara gittiğimizde zulüm değil adalet götürdük. Eşitlik ve refah götürmüşüz ama oynanan oyunlar sonrasında gönül coğrafyamızın ilerlediği yerde fiziki coğrafyamız daraldı. Maalesef bu insanlar oralarda yapayalnız kaldılar. Tek suçları Müslüman olmak olan bu insanların Avrupa’nın göbeğinde bu katliama uğramış olmaları kabul edilemez. Bize düşen de bu zulmü duyurmak, yapılanı unutmamak ve unutturmamak olacak “dedi.

AB Politikalar Enstitü Başkanı Hasan Soygüzel ile Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Genel Direktörü Adamir Jerkoviç ise katılımcılara Srebrenitsa katliamı ve Aliya İzzetbegoviç’in hayatıyla ilgili bilgiler verdi.