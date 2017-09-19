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19 Eylül 2017 15:35

Eyyübiye Belediyesi ücretsiz kurs kayıtları başladı

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından verilen ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı.

Eyyübiye Belediyesi ücretsiz kurs kayıtları başladı

19 Eylül 2017 15:35


Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçedeki genç ve bayarlara yönelik açılan ücretsiz kurslar için kayıtlar start aldı. Eyyübiye Belediye Kültür Müdürlüğü ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından 2 ayrı kategoride 2 dönem olarak düzenlenecek kurslar Vali Kemalaettin Gazezoğlu Kültür Merkezi ile Akabe Kadın Destek ve Spor Merkezi, Şıh Maksut Kadın Destek ve Spor Merkezi ile Eyüp Nebi Kadın Destek ve Spor Merkezinde verilecek. İsteyenlerin Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Bağlama, Gitar- Ney, Tiyatro (Çocuk), Satranç, Ahşap Oymacılık, Telkari, Kuaförlük, Tasavvuf Müziği Korosu, Resim (Çocuk), İngilizce (Yetişkin ve Çocuk), Halk Oyunları (Yetişkin ve Çocuk), Ebru- Takı Sanatı, Taş Oymacılık (İşlemecilik), Biçki-Dikiş kurslarına başvuru yapabilecek.




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