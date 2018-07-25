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25 Temmuz 2018 16:56

Eyyübiye Belediyesi yanan iş merkezinin tadilatını yaptı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, geçtiğimiz aylarda yanan ve tadilatı Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan Dünya İş Merkezini ziyaret edip, esnafla bir araya geldi.

Eyyübiye Belediyesi yanan iş merkezinin tadilatını yaptı

25 Temmuz 2018 16:56


Eyyübiye Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yanan ve büyük maddi hasarın meydana geldiği Dünya İş Merkezinin bakım, onarım ve tadilatını yaptı. Eyyübiye ilçesi Kapaklı Pasajın arkasında bulunan Dünya İş Merkezinde çıkan yangında zarar gören iş yerleri ve esnafın yaralarını Eyyübiye Belediyesi sardı. Esnafın her zaman yanında olduklarını ve sıkıntılarına ortak olduklarını belirten Ekinci,” Geçtiğimiz günlerde Dünya İş Merkezinde esnafımızın çok ciddi zarara uğradığı bir yangın olmuştu. Biz de Eyyübiye Belediyesi olarak esnafımıza destek amacıyla pasajın bakım ve onarımını üstlendik. Bugün itibariyle de bakım ve onarım işleri tamamlanmış durumda. Buradaki esnafımıza hem tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz hem de bakım ve tadilatları sonrası yeni işyerlerinin de hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bundan sonra da sürekli esnafımızla bir arada olup sıkıntılarını çözmeye çalışacağız “dedi.


Dünya İş Merkezi Başkanı Murat Dedecan ise,” Bu elim olayda yanımızda olan Başkanımız Mehmet Ekinci’ye, esnafım adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemediler “diye konuştu.




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