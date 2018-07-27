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27 Temmuz 2018 12:32

Eyyübiye Belediyesi yaz kurslarına yoğun ilgi

Eyyübiye Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirmesi, kişisel gelişimleri ve sosyal becerilerini artması adına eğitimlerine devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi yaz kurslarına yoğun ilgi

27 Temmuz 2018 12:32


Eyyübiye Belediyesi, açtığı Gençlik Merkezlerinde çocukların ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirmesi, kişisel gelişimleri ve sosyal becerilerini artması adına eğitimlerine devam ediyor. Belediye bünyesinde ilçe genelinde faaliyete sokulan Gençlik Merkezlerinde açılan ‘Yaz Kurslarına’ ilgi oldukça yoğun. Eyyübiye Belediyesi’nin, Eyyübiyeli çocukların ve gençlerin yaz tatilinin daha kaliteli ve eğlenceli geçirmesi için Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde farklı branşlarda açtığı ‘Yaz Spor Kurslarına’ çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösteriyor. Belediyenin Topdağı mahallesinde açtığı Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezinde, yaz tatilinde 500 öğrenci ve gence, 13 öğretici ve toplamda 23 personelle çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor. Bağlama, Resim, Okuma-Yazma, Bilgisayar, Kuran-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi kurslarda eğitimler veriliyor.




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