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04 Temmuz 2018 12:50

Eyyübiye Belediyesi yaz spor kursları devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirmesi için sportif faaliyetlere ağırlık verdiği "Yaz spor kurslarına" yoğun ilgi devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi yaz spor kursları devam ediyor

04 Temmuz 2018 12:50


Eyyübiye Belediyesi, Eyyübiyeli çocukların ve gençlerin yaz tatilinin daha kaliteli ve eğlenceli geçmesi için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde farklı branşlarda açılan "Yaz spor kurslarına’ çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösteriyor. Okulların tatil olması ile birlikte Eyyübiyeli çocukların ve gençlerin yaz tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmeleri için açılan kurslara başvuralar da devam ediyor. Basketbol, Futbol, Voleybol, Karate, Tekvando, Güreş, Atletizm, Boks, Wushu, Judo ile kültür ve sanatsal alanlardaki farklı dallarda açılan kurslar için müracaatlar, Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Eyyübiye Belediyesi Vali İzzetin Küçük Gençlik Merkezi, Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi ile Şehit Polis Abdulkadir Oğuz Gençlik Merkezinde alınıyor. Uzman antrenörler ve eğitmenler tarafından verilen derslerden faydalanmak isteyen gençler ücretsiz bir şekilde kayıt yaptırabilecekler. Eyyübiye Belediyesi yetkilileri, ailelere seslenerek çocuklarını Gençlik Merkezlerindeki kurslara göndermeye davet etti.




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