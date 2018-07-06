Eyyübiye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler son olarak, yeni yaşam alanı olarak adlandırılan Yenice Mahallesi 5094. sokaktaki Turkuaz Konutlarında belirlenen program dahilinde kilitli beton parke taşı döşeme işlemine başladı. Alanda çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte kilitli beton parke taşı döşeme işlemini başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 bin bin metrekarelik alanda çalışma yürütecek. 12 metrelik yol olarak isimlendirilen bölgede başlatılan çalışmalar 10 gün süreceği öğrenildi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezdeki çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de kilitli parke taşı döşeyerek stabilize yol yapıyor. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş,” Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Konutlarımızda kilitli beton parke taşı döşeme işlemine başlanıldı. İnşallah kısa süre içinde bitirilecek. Yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlarım adına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.