Eyyübiye Belediyesinden ‘Anneler Günü’ etkinliği

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 800 yataklı Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadınlarla bir araya gelip anneler gününü kutladı. Kadın Doğum Cerrahi, Onkoloji ve Yeni doğan servisindeki kadın hastalara, kadın hastane çalışanlarına, hemşirelere ve doktorlara karanfil veren Ayşe Ekinci, Yeni doğan ünitesindeki annelere içerisinde, battaniye, şampuan, ateş ölçer, bebek bezi, kıyafet, ıslak mendil ve biberonun bulunduğu ’Hoş geldin bebek seti’ hediye etti. Hasta annelerle yakından ilgilen Ayşe Ekinci,” Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin günün kutluyorum” dedi.

Etkinlikte konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, ”Bugün anneler günü. Anneler gününde farkındalık sahibi olmamız lazım. Biz bu günümüzü Eyyübiye Hastanemizde yeni doğum yapmış annelerimizle ve hasta yatan çocuklarımızın nöbet tutan anneleriyle kutlamayı istedik. Hastanedeki annelerimizle bir araya geldik. Bugün özellikle şehit annelerimizin günün kutluyorum. Diliyorum ki bir dahaki anneler gününde acı olayları yaşamayız. Herkesin ailesiyle çoluk çocuğuyla mutlu huzurlu bir yaşam sürmesini dileyerek bir kez daha başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum“ ifadelerini kullandı.

Ak Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ise,” Tüm Annelerin ‘Anneler Gününü’ kutluyorum. Ayrıca Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci hanımefendiye böyle bir etkinliğe sebep oldukları için, hastalarımızı sevindirdikleri için çok teşekkür ediyorum. “şeklinde konuştu.

Baştabip Yardımcısı Op. Dr. Çağdaş Demiroğlu da, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ederek,” Bugün anneler günü. Bu güzel Pazar gününde Eyyübiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci’nin katkılarıyla oluşturduğumuz etkinliğimizde hastanemizde annelerimizle bir araya geliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ diye konuştu.