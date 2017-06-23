Eyyübiye Belediyesinden ibadethanelerde temizlik çalışması

Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan Bayramında vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, ilçe genelindeki cami ve ibadethanelerin iç ve dış temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, tam donanımlı son model teknoloji ile donatılmış araç ve gereçlerle tüm cami ve ibadethanelerde halı yıkama, süpürme, iç ve dış temizlik işlerini titiz bir şekilde yapıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Eyyübiye ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerin temizliği yapılarak, Ramazan Bayramına hazırlanıyor. Titizlikle sürdürülen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.