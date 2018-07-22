Eyyübiye Belediyesinden spora yatırım

İlçe sınırları içindeki gençlere yatırım yapmayı sürdüren Eyyübiye Belediyesi, başlattığı Ak Evler projesiyle binlerce gence ulaşıyor. Dezavantajlı bölge olan ilçede gençlerin madde bağımlısı olmasının önüne geçmek için spora teşvik amaçlı hayata geçirilen proje ile binlerce genç, milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişiyor.

Gençlerin hem sosyal hem de fiziksel gelişimine katkı sunmak için, profesyonel eğitmenler nezaretinde ilçe genelinde 5 Gençlik Merkezi ile birlikte 30 spor salonunda 10 bin gence, çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor.

Gençlik Merkezleri haftanın yedi günü 08.00-18.00, spor salonları ise haftanın altı günü 14.00- 21.00 saatleri arası faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlik Merkezleri ve Spor Salonlarından faydalanan gençler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür etti.