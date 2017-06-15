Başlatılan yardım kampanyasına Eyyübiye Belediyesi de 2 tır ihtiyaç malzemesi ile katkıda bulundu.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ve belediyeler işbirliğiyle Suriyeli mültecilere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırlarına Eyyübiye Belediyesin de 2 araçla destek geldi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Suriye’deki mazlum ve mağdurlara ulaştırılmak üzere hazırlanan 2 tırı dualarla uğurladı.

Yardım tırlarının uğurlama töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı paylaşmaktır, sıkıntılara ortak olmaktır. Müslüman olarak tabiki yapmamız gerekenler vardır. Gönül isterdi ki her insan doğduğu coğrafyada mutlu ve tok bir şekilde yaşasın ama dünya imtihan dünyasıdır. Kimileri yoksulluk ile imtihan edilirken kimileri de bu yoksullara yardım edip etmeyeceği ile imtihan ediliyor. Bu kapsamda ülke olarak biz sürekli mağdur ve mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz. Yine komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyen dinin mensupları olarak bizim bu konulara duyarsız kalmamız mümkün değildir. Dolayısıyla Şanlıurfa Valiliğimizin ve organizasyonuyla böyle bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyaya biz de Eyyübiye Belediyesi olarak 2 tır un yardımında bulunuyoruz. Daha öncede bu tarz yardımlarda bulunmaya çalıştık. İnşallah bu yardımlar hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Diğer bir husus ise veren el alan elden üstündür, diye bir anlayış var. Gönül isterdiki birileri almak mecburiyetinde olmasın, ama maalesef dünyada böyle şeyler var. Ülke olarak sürekli veren el olmak ayrı bir şükür gerektiriyor. Bunun için de Rabbimize şükürler olsun” şeklinde konuştu.