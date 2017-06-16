Eyyübiye, camilerin bakım ve onarımına devam ediyor

Periyodik olarak sürdürülen mahalle gezilerine devam eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bir yandan mahallelerde sürdürülen çalışmaları incelerken diğer yandan vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinliyor. Ekinci son olarak Hacıbayram Mahallesinde Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ekinci, Cuma namazını da Eyyübiye Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan Fakirullah Cami’de kıldı. Caminin bakım ve onarımını yapan Eyyübiye Belediyesi ayrıca, Harran Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri ile ciminin iç ve dış hat sanatı ile süsleme işlemini gerçekleştirdi. Bölüm Başkanı Hülya Öztürk koordinesinde bölüm öğrencileri tarafından hat sanatı ile caminin iç ve dış süslemesi yapıldı.

Başkan Ekinci, "Bugün Hacı Bayram Mahallesinde Fakirullah Cami’deyiz. Cuma namazımızı eda ettik. Camiiler bizim ibadet ettiğimiz yerlerdir. Buraların daha düzenli olması noktasında bizlere görevler düşüyor. Bu kapsamda bizlerde Harran Üniversitesi Mimari restorasyon bölümü ile beraber buranın süslemesini yaptık. Yine gerek hat sanatları konusunda ve gerekse diğer taraftan yine buranın boya ve badana işleri konusunda bizim belediyemizin katkıları ile böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu hat süsleme sanatını yapan hat sanatçıları ile ilgili diğer taraftan da tabi ki camileri daha temiz tutulması adına daha güzel ortamların olması adına daha da yapılması gerekenler var. Camilerimizde bu tarz çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Hacıbayram Mahalle Muhtarı İbrahim Akdemir ise, "Camimizin yapım ve onarımında katkısı bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkürlerimi sunarım. Ekinci her zaman bizim mahallemizin sorunlarıyla ilgilenip bizleri yalnız bırakmamıştır. Katkılarından dolayı kendilerine tekrardan teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.