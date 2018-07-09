Eyyübiye kırsalında vatandaşlar hizmetten memnun

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadıklarını belirterek "Yolu bozuk tek bir yer bile kalmayacak” talimatı ekipler tarafından takip ediliyor. Merkezde ekipler, kilitli beton parke kırsalda ise stabilize yol yapımını çalışmaları sürdürülüyor. kırsal mahallelerde kış aylarının rahat geçmesi için çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapısı tamamlanmış Uğurlu kırsal mahallesinde stabilize yol yapıyor. Uğurlu Mahallesindeki yollar ekipler tarafından belirlenen program dahilinde yeni görünümüne kavuşuyor. Yazın toz, kışın çamurdan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine kulan veren ekiplerin hedefi, kısa sürede çalışmaları bitirmek. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden mahalle sakinleri Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Çetindağ, ”Mahallemizde yapmış oldukları çalışmadan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunarız. Şuan da yapılan hizmet en güzel hizmettir. Belediye başkanımıza ve ekibine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Mahallede yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Ekinci’ye teşekkür etti.