Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 14:02

Eyyübiye kırsalında vatandaşlar hizmetten memnun

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye kırsalında vatandaşlar hizmetten memnun

09 Temmuz 2018 14:02


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadıklarını belirterek "Yolu bozuk tek bir yer bile kalmayacak” talimatı ekipler tarafından takip ediliyor. Merkezde ekipler, kilitli beton parke kırsalda ise stabilize yol yapımını çalışmaları sürdürülüyor. kırsal mahallelerde kış aylarının rahat geçmesi için çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapısı tamamlanmış Uğurlu kırsal mahallesinde stabilize yol yapıyor. Uğurlu Mahallesindeki yollar ekipler tarafından belirlenen program dahilinde yeni görünümüne kavuşuyor. Yazın toz, kışın çamurdan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine kulan veren ekiplerin hedefi, kısa sürede çalışmaları bitirmek. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden mahalle sakinleri Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Çetindağ, ”Mahallemizde yapmış oldukları çalışmadan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunarız. Şuan da yapılan hizmet en güzel hizmettir. Belediye başkanımıza ve ekibine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Mahallede yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Ekinci’ye teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç