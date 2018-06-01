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01 Haziran 2018 14:06

Eyyübiye’de 45 bin aileye yardım

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa’da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde ilçede 45 bin aileye yardım edildiğini söyledi.

Eyyübiye’de 45 bin aileye yardım

01 Haziran 2018 14:06


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci Şanlıurfa’da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftar programına bölgede bulunan televizyon, gazete, radyo, internet Sitesi, dergi ve haber ajanslarının temsilcileri katıldı. Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kısa sürede hizmete açılması beklenen Kitap Otağında gerçekleşen iftarda Ekinçi, ilçede yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. İlçedeki sosyal yardımlar konusuna dikkan çeken Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu güne kadar ziyaret ettiği 55 bin aileden 45 binine çeşitli yardımlarda bulunduğunu kaydetti. Ekinci, "Eyyübiye Belediyesi olarak bugüne kadar Sosyal Yardım Müdürlüğü ekiplerimiz 55 bin aileyi yerinde ziyaret etmiştir. 45 bin aileye yardım yapılmıştır. Bu yardımlar bazı ailelere gıda paketi bazı hastaların gelişmiş bir hastanede tedavisi şeklinde olmuştur. Bazen çadırda yaşayan bir fakire ev noktasında yardım bazen de tabi ki engelli kardeşlerimize akülü sandalye şeklinde olmuştur. Dolayısıyla 55 bin insanımıza bir şekilde ulaşmış durumdayız. Bu da gösteriyor ki sosyal belediyecilik anlamında sayı ve rakama bakıldığında çok ciddi bir çalışma" dedi.


Ekinci Ramazan ayı nedeniyle ailelere yardımların sürdüğünü de sözlerin eekledi.




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