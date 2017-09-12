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12 Eylül 2017 15:36

Eyyübiye’de 7 bin metrekarelik parke taşı döşenecek

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turkuaz Eyyübiye konutları yolunda 7 bin metrekarelik parke taşı döşemesi gerçekleştirecek.

Eyyübiye’de 7 bin metrekarelik parke taşı döşenecek

12 Eylül 2017 15:36


İlçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımına devam edilen ve yeni yaşam olarak gösterilen Turkuaz konutlarında kilitli beton parke taşı döşeme işlemini bitirme aşamasına getirdi. Eyyübiye Bölgesi’nin planlı yapılaşmasını gerçekleştirip, bölgenin planlı gelişimine katkı sağlayacak olan, Turkuaz Eyyübiye konutlarında sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme işlemi, geçtiğimiz hafta başladı. 2 ayrı ekiple çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplamda 7 bin metre karelik kilitli beton parke taşı döşeme işlemini gerçekleştirecek. İlçenin yeni yaşam alanı olarak gösterilen ve 16 Blok, 832 Konuttan oluşan ve içerisinde Çocuk Oyun Alanları ile diğer ayrıcalıklı hizmetleri ile Eyyübiye halkının beklentilerine cevap verecek olan Turkuaz Eyyübiye Konutlarında ikamet eden vatandaşlar, yapılan çalışmalarla kış ayını sorunsuz geçirecek.




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