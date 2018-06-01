Eyyübiye’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa merkezinde açtığı bulvarlar ve köprülü kavşaklarla şehrin trafiğini rahatlatmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da çalışmalarını sürdürüyor. Alt ve üst yapı anlamında Şanlıurfa’nın yol sorunlarını kalıcı şekilde çözmeyi hedefleyen belediye, Eyyübiye ilçesine bağlı Şehit Piyade Er İbrahim Demir caddesinde asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Teknik heyetle beraber çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafı ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, “Büyükşehir belediye başkanlığına bağlı fen işleri daire başkanlığı ekipleri asfalt ekibimiz ilçemizde çalışmakta. Deforme olan bir caddeyi daha sıcak asfaltla buluşturduk. Tertemiz bir şekilde bitirip Eyyübiyeli kardeşlerimizin hizmetine açmış olacağız. Büyükşehir kadroları 7 gün 24 saat çalışıyor. Her ilçede kendilerine ait 15 metre ve üzeri tüm yolları asfaltlamış durumdalar. Çok az bir bulvarımız kaldı. Bunu da tamamlıyoruz. Yeni köprülü kavşaklar ve yeni bulvarlarla, yol genişletme yapılıyor. Eyyübiye’de yeni yerleşim yerlerinde yeni bulvarlar açılıyor. Var gücümüzle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz halkın mutluluğunu sağlayabilmek. Bunu gerçekleştirebilecek irade, cesaret, planlama gücü kurumumuzda mevcut” dedi.

“Sürekli çalışma ile ilçelerimizi kalkındırıyoruz”

Hizmet belediyesi olduklarının altını çizen Çiftçi, “Sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik değil, sürekli çalışma ile ilçelerimizi kalkındırıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde de halkımızdan beklediğimiz biz hizmet belediyesiyiz, halkımıza hizmet edeceğiz. Diğer partilerin veya kişilerin bilgi kirliliklerine bakılmaksızın halkımıza hizmet edecek kadroyu vatandaşlarımız da biliyorlar” diye konuştu.

Öte yandan bölge esnafı ile bir araya gelerek esnafın talep ve önerilerini dinleyen Çiftçi, esnafı tek tek dolaşarak taleplerini dinledi.