Eyyübiye’de "Bağımlı Olma Özgür Ol" etkinliği düzenlendi

Eyyübiye Belediyesinin bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlediği " Bağımlı Olma Özgür Ol" etkinliği, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında uzman psikologların da sunumlarıyla destek verdiği programa, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eşi Asuman Tipioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Necmettin Sağlam, Halil Kızılelma, Birim Müdürleri ile vatandaşlar ve gençler katıldı. Sunucu, Televizyon Programcısı ve Yazar İkbal Gürpınar’ın hem sunum yaptığı hem de şiirler seslendirdiği program sanatçı Mahmut Tuncer damga vurdu. Eyyübiye Belediyesi tarafından Türkiye’de üçüncüsü Şanlıurfa’da açılan YEDAM biriminden uzman psikologlar, madde bağımlılığıyla mücadelede izledikleri yol hakkında bilgiler verdiler. Program solist Emre Ermiş ve saz arkadaşlarının sahne almasıyla devam etti. İkbal Gürpınar’ın şiirleriyle eşlik ettiği müzik dinletisinde gençler, doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda sunucu- yazar İkbal Gürpınar’a, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci tarafından çiçek ve Şanlıurfa kültürüne özgü hediye veridi.

Geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin sıkıntıya düşmemesi adına belediye olarak gece gündüz çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Gençliği, gençlerini ihmal eden, geleceğini imha eder. Geleceğimizin sıkıntıya girmemesi adına, ülkede yaşanan bazı sıkıntıların da farkında olarak bizlerin her zaman teyakkuzda olması gerekiyor. Bizlerin sürekli herhangi bir soruna karşı ilk müdahalede bulunmamız gerekiyor. Terör örgütlerinin suistimal edebilecekleri karanlık bir nokta bırakmamamız gerekiyor. Şehri dönüştürebilirsiniz, fil dişinden kuleler de yapabilirsiniz ama siz gençliği ihmal ederseniz, bu yaptıklarınızın hiç bir anlamı kalmaz. Siz gençliği donanımlı hale getirip eğitmezseniz, gençlik o yaptıklarınızı tarumar eder. Hem fiziki manada hem de sosyal manada yapılması gerekenler var. Çok şükür bizler fiziki anlamda yapılması gerekenleri fazlası ile yapıyoruz, ama üzerinde en çok durmamız gereken sosyal çalışmalar. Çünkü biz gençliği bu çalışmalar ile kurtarabiliriz. Madde bağımlılığı büyük bir tehlikedir. Biz bu tehlikenin farkındayız. Bu bağımlılık Terör örgütleri tarafından suistimal da ediliyor. Tabi bu konuda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüzün özellik ile maddeye erişim konusunda çok ciddi çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Maddeye erişenlerin ıslah edilmesi konusunda Belediye olarak biz çalışmayı yürütüyoruz. Bu konuda Türkiye’de 3. açtığımız YEDAM’da ki uzman psikologlarımız şu ana kadar 512 vaka ile birebir görüşme yapıp onları topluma kazandırma konusunda gayret gösterdiler. Bunun ile de yetinmeyip istihdam konusunda da kendilerine yardımcı oluyoruz. Şimdiye kadar 34 kişinin istihdamına da katkıda bulunduk. Bizim amacımız kurtarılan genç sayısının artması değildir, asıl amacımız madde erişimini engelleyip madde bağımlısı olmayan bir gençlik yetişmesine vesile olmaktır. Bizler tehlikenin farkındayız. Bunun için de çalışmalarımızı gece gündüz yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın sonucunda da başarılı olur ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yardımcı olmayı sürdürürüz" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ise, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımız, gözümüzün ışıkları, devlet olarak, millet olarak sizleri her türlü zararlı akım ve cereyandan korumak bizim boynumuzun borcudur. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunu başarmak için de ailelerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Sağ olsunlar onlar da bizlere yardımcı oluyorlar. Bizler de bu konuda sosyal belediyecilik ve toplumsal sorumluluk adına böyle bir projeyi gerçekleştiren Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür ederim" şeklinde konuştu