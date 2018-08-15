Eyyübiye’de her mahalleye kırsal konak yapımı sürüyor

Eyyübiye Belediyesi’nin her mahalleye bir kırsal konak projesine yenileri ekleniyor. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Aşağı Demirci ve Gümüşkuyu Mahallelerinde yapımına başlanılan kırsal konak çalışmalarında sona gelindi. Her iki mahallede devam eden çalışmaları belediye meclis üyesi Bilal Tekatlı, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Aşağı Demirci mahallesinde kırsal konağın üst tarafındaki caminin de temelini attı. Vatandaşların mutlu ve hüzünlü günlerinde kullanabilecekleri sosyal alanlar olarak hayata geçirilen kırsal konaklar, bir bir hizmete sunuluyor. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan hizmeti vatandaşın ayağına götüren Eyyübiye Belediyesi, vatandaşların da takdirini topluyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, mahallelerinde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Belediye Başkanı Ekinci’ye teşekkür etti.

İnşaat halinde bulunan kırsal konakların çalışmalarını yerinde inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çalışmalara hız verilmesi için talimat verdi. Vatandaş belediye işbirliğiyle merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalara devam ettiklerini belirten Ekinci, “Kırsal mahallelerimizde kırsal konak yapımına Aşağı Demirci kırsal mahallemizde devam ediyoruz. Burada da vatandaş belediye iş birliği ile gördüğünüz gibi insanlarımızın üzüntülü ve mutlu günlerinde kullanabileceği konak yapılıyor. Onun üzerine de cami yapılacak. Dolayısıyla bizim kırsal mahallemizdeki insanlarımızın bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Öncelikle mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz. İmece usulü yapılıyor, kısmen belediyemiz kısmen kendileri olmak kaydıyla güzel bir çalışma oluyor. Bundan sonra yine aynı şekilde ihtiyacı olan kırsal mahallelerimizde oradaki vatandaşlarımızla karşılıklı bir dayanışma içinde ihtiyaçları gidermeye devam edeceğiz” dedi.

Aşağı Demirci Mahalle Muhtarı Sinan Akbaş ise “Allah başkanımızdan razı olsun. Bu taziye evini bizlere yaptı üstü de cami olacak. Çok mutlu olduk, kendisinin gelmesi de bizlere şeref verdi. Allah başkanımızdan razı olsun” diye konuştu.