Eyyübiye’de Melid-i Nebi etinkinliği düzenlendi

Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz Gençlik Merkezinde kuranı-ı kerim eğitimi gören öğrenciler tarafından hazırlanan “Mevlid-i Nebi” etkinliği düzenlendi. Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından organize edilen programa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, Birim Müdürleri ile eğitim gören öğrencilerin aileleri katıldı. Etkinlik öncesi gençlik merkezindeki kursları da gezen Başkan Ekinci, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Başkan Ekinci ve beraberindekiler daha sonra “Mevlid-i Nebi” etkinliğine geçti. Kuran tilaveti ile başlayan program, okunan ilahiler, tiyatro gösterisi, Esma-ül Hüsna ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Gençlik merkezinde eğitim gören öğrenciler etkinlik sonrası Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye sevgi gösterilerinde bulundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikte konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Bizler fiziki anlamda projeler yapabiliriz ve bunları da kısa süre içinde hayata geçirebiliriz. Örneğin burası 5 katlı bir gençlik merkezi. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız devasa bir merkez. Binanın tek başına bir anlam kazanmadığının farkındayız. Bu bina sizin gibi güzel insanlarla dolduğunda anlamlı hale gelir. İnsanlar da ne zaman ki milli ve manevi duygulara haiz birer birey olduklarında, onları insan yapan değerler ortaya çıkarsa bizler asıl olmamız gereken yerde oluruz"dedi

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezlerinde 634 öğrenci, kuranı- kerim ve Siyer eğitimi alıyor.