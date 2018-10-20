Eyyübiye'de park yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selçuklu Mahallesi'nde yapımına başladığı 16 bin 500 metre karelik alanı kapsayan yeni park sahasında çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla Selçuklu Mahallesi'nde başlattıkları park yapımı çalışmaları sona gelindi. Selçuklu Mahallesi'nde toplamda 16 bin 500 metre karelik alan daha önce vatandaşlar tarafından hafriyat döküm alanı olarak kullanılırken, Eyyübiye Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek park için çalışmalarını başlattı. Bitme aşamasına getirilen parkta, 2 adet çocuk oyun alanı, spor kondisyon aletleri alanı, oturma alanları, teraslı yeşil alanlar ile dinlenme alanları bulunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşların sosyal alanda ihtiyacını karşılayacak olan park aynı zaman da çocuklarında eğlence alanı haline gelecek.

Mahallede yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür eden Selçuklu Mahalle Muhtarı Cengiz Yıldız, "Mevcut belediyemizden önce bu parkımız olduğu gibi dağlıktı, çocuklar pislik içinde oynuyorlardı, şuan ki belediye başkanımız Mehmet Ekinci'den park talebinde bulunduk, kendiside sağ olsun hemen faaliyete geçti. Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci, bu parkın sözünü verdi ve uyguladı. Bu parkımızın alanı 16 bin 500 metre kare, mahallemizde vatandaşlarımızın, çocuklarımızın vakit geçirecekleri bir alan haline getirilecek. Onlara güzel bir yer tahsis ettik. Bu imkanı sağlayan Eyyübiye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye çok teşekkür ederim" diye konuştu.