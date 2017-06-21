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21 Haziran 2017 14:50

Eyyübiye’de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi ramazan etkinlikleri müze önünde ilahi Konseri, Meddah orta oyunu ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Eyyübiye’de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

21 Haziran 2017 14:50


Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca Şanlıurfa Kent Müzesi önünde organize edilen ramazan etkinlikleri devam etti. Ramazan etkinlikleri müze önünde, ilahi Konseri, Meddah orta oyunu ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinlikler aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklara yönelik çeşitli gösteri ve tiyatral oyunlarla başladı. Meddah orta oyununa eşlik eden çocuklara ayrıca Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanları tarafından çeşitli hediyeler de verildi. Etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş için birbirinden güzel eserleri seslendiren Atik Sahil, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Teravih namazı sonra başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinliklere katılan vatandaşlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür ettiler.




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