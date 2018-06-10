Eyyübiye’de tapu sorunu tarih oluyor

Eyyübiye ilçesinin en büyük sorunlarından biri olan tapu sorununa yönelik bilgilendirme çalışmaları başlatan Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Osmanlı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara tapu sorunun çözümüne yönelik bilgiler aktaran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çıkan yeni yasa ile tapu sorunun tarihe kavuştuğunu belirtti. Başkan Ekinci,” İmar barışı nedir diye soracak olursanız, bu kanuna göre evinizin değerini siz belirliyorsunuz. Onun yüzde 3’ünü yapı kayıt belgesi için ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yatırıyorsunuz. Bu işlemden sonra orası kanunen sizin olmuş oluyor. Daha önce burada oturuyordunuz ve kullanamıyordunuz. Banka teminatı ve benzeri şeyler için evinizi gösteremiyordunuz. İskan alamıyordunuz. Buna benzer farklı sorunlar var ve bizim arkadaşlar sizlere izah edecekler. Çok şükür bu kanun ile bunlar artık çözüldü. Bu çok büyük bir devrimdir, bu çok büyük bir kanundur .Lütfen bu kanundan istifade edin. Hepimiz biliyoruz 24 Haziran seçimlerine hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ak Partinin son 16 yılda yaptıkları gözler önünde. Sadece tapu sorunu değil, yüzlerce sorun hükumetimiz zamanında çözüme kavuştu. Şimdiden tapularını alacak olan vatandaşlarıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.