Eyyübiye’de tapu sorunu tarihe kavuşuyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirdi. Son çıkan kanun ile yıllardır kangren haline gelen tapu sorunu kökten çözülüyor. Tapu sorunundan dolayı yıllardır mağduriyet yaşayan vatandaşlar da tapularına kavuşacak. Vatandaşların daha hızlı ve kolay bir şekilde sorununu çözmeye yönelik bilgilendirme toplantıları, mobil ekipler kurularak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ilk toplantısını Osmanlı Mahallesinde başlatan Eyyübiye Belediyesi, hızlı ve seri bir şekilde ilçe genelinde bilgilendirme toplantılarına devam edecek. Vatandaşlara tapu sorunun çözümüne yönelik bilgiler aktaran Ekinci, çıkan yasa ile tapu sorunun tarihe kavuştuğunu belirtti.

Ekinci, "İmar barışı nedir diye soracak olursanız, bu kanuna göre siz herhangi bir yerde gerek maliye hazinesi gerek kendi yerinizde olup imara aykırı bir yeriniz var ise yapacağınız başvuru ile evinizin değerini siz belirliyorsunuz. Onun yüzde 3’ünü yapı kayıt belgesi için ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yatırıyorsunuz. Bu işlemden sonra orası kanunen sizin olmuş oluyor. Daha önce burada oturuyordunuz ve kullanamıyordunuz banka teminatı ve benzeri şeyler için evinizi gösteremiyordunuz, iskan alamıyordunuz buna benzer farklı sorunlar var arkadaşlar sizlere izah edecekler. Çok şükür bu kanun ile bunlar artık çözüldü. Bu çok büyük bir devrimdir, bu çok büyük bir kanundur. Lütfen bu kanundan istifade edin. Hepimiz biliyoruz 24 Haziran seçimlerine hızlı bir şekilde gidiyoruz. Ak Parti’nin son 16 yılda yaptıkları gözler önünde. Sadece tapu sorunu değil, yüzlerce sorun hükumetimiz zamanında çözüme kavuştu. Şimdiden tapularını alacak olan vatandaşlarıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.