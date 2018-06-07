Eyyübiye’de yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışı yapıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yapımı tamamlanan Payamlı Mahallesi spor kompleksinin açılışını yaptı. Payamlı Mahallesinde düzenlenen törene, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyesi İlhami Günbeği, AK Parti Eyyübiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Muhtarlar ile Payamlı Mahallesi sakinleri katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Ekinci, "Güzel bir akşamda güzel bir tesisteyiz. Öncelikle bu tesis başta Payamlı Mahallesi olmak üzere bu tesisten faydalanacak çevre mahallelere hayırlı uğurlu olsun. Burada gençlerimiz kaliteli vakit geçireceklerdir. Burada kaliteli vakit geçiren gençlerimizin büyükleri de buradan gerekli destekleri vereceklerdir. Cenabı hak nasip etti biz bu yerlere geldik devletimizin imkanları ile kırsallarımıza güzel tesisler yapmaya başladık. İnanıyorum ki bu güzel tesisler ile beraber spor daha çok gündeme alınacak. Sporun gündeme alındığı yerlerde de farklı fikirler türemez. Eyyübiye Belediyesi olarak gençlere yönelik farkındalık çalışmalarımız var. Ak Evler spor salonlarında lisanslı sporcularımız yetişiyor. Burada 3 binden fazla lisanlı sporcumuz var. Bu sporcularımız sadece ilde ve bölgede birincilik elde etmiyorlar. Türkiye’de 1’inci olan gençlerimiz var. Onun ötesinde Ülkemizi yurt dışında temsil eden gençlerimiz var. Bu tesisin açılışında gelecek gençlerimizin sağlam temellerde oluşturmak için bir aradayız. Diliyorum ki bu tesisimize sahip çıkacak olan buradaki gençlerimiz ve buradaki muhtarımız ve çevre civardaki gençlerimiz bu sahadan istifade edecek ve bu tesisi gözleri gibi koruyacaklardır. Ben bir kez daha bu tesisimizin mahallemize ve bölge sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.