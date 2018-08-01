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01 Ağustos 2018 11:05

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde yaşam standartlarına artırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

01 Ağustos 2018 11:05


Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin,’ Yolu bozuk sokak kalmayacak’ talimatıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsalda ise stabilize yol yapım ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek isteyen ekipler son olarak Yenice mahallesinde 5 bin metre karelik kilitli beton parke taşı döşeme işlemine başladı. Vatandaşların kışın çamurdan yazın da tozdan etkilenmemesi adına, bir yandan periyodik şekilde belirlenen program dahilin de yürütülen çalışmalar diğer yandan vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyeti ifade eden vatandaşlar Ekinci ve ekibine teşekkür ettiler.


Belediyenin mahalledeki çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş,” 5004 ve 5034 sokaklarda belediyemiz tarafından kilitli beton parke taşı döşemesi yapılıyor. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci ve tüm Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim. Yenice Mahallesinde yaşayan vatandaşlar olarak belediyemizin çalışmalarından son derece memnunuz. Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı başta Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci ve tüm ekibine teşekkür ederiz “ diye konuştu.




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