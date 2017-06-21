Eyyübiye’deki cami süslemeleri Harran Üniversitesinden

Eyyübiye Belediyesi tarafından onarımı ve boya badana işleri tamamlanan camileri, Harran Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri süsleyerek güzel bir görünüme kavuşturdu. Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Öztürk Tel koordinatörlüğünde yapılan çalışmada, Mimari Restorasyon 2.sınıf öğrencilerinin “Süsleme ve Onarım Teknikleri” dersi kapsamında iki ay süren uygulamayla, Eyyübiye Fakirullah ve İmam Hüseyin camilerinin duvarlarına kalem işi ve hat sanatı örnekleri çalışıldı.

Çalışma ile ilgili açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Hülya Öztürk Tel, “Osmanlı camilerinde çok kullanılan ancak günümüzde çok fazla rağbet görmeyen kalem işi tekniği ile öğrencilerin fırçaya olan eğilimleri geliştirildi. Hat sanatında önemli bir yere sahip Hattat Mehmet Şükrü Dörtbudak hocamızın verdiği katkı ile hat eserleri duvarlara birebir aplike edildi. Sonuçta öğrencilerimiz hem kendilerini daha da geliştirme adına uygulamalar yaptılar, hem de Şanlıurfamızda kalıcı eserler bırakmanın hazzını yaşayarak mezun oldular” dedi.

Özellikle meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencileri teorik derslerle boğmak yerine, bu tür uygulamalarla onların ufkunu açma konusunda oldukça faydalı olduğunu gördüklerini söyleyen Tel, “Bu çalışmalarımızda öğrencilere malzeme, ulaşım ve yemek konusunda desteklerini esirgemeyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye, Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’a, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Mehmet Azmi Aktacir’e, değerli hattat hocamız Mehmet Şükrü Dörtbudak’a, cami hocalarımıza ve gecelere kadar camilerde süslemeleri yetiştirmeye çalışan Mimari Restorasyon 2.sınıf öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.