Eyyübiye’deki engebeli yollar yapılıyor

Kırsal mahallelerde stabilize yol yapım, bakım ve onarım ile merkez mahallelerde kilitli beton parke taşı döşeme işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Hacıbayram Mahallesindeki engebeli ve taşlık alanlardaki mağduriyeti ve vatandaşların talebini dikkate alan Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İş makinelerinin bile giremediği, vatandaşların yürürken zorluk çektiği sokaklar, özverili çalışma sonrası yeni görünüme kavuşuyor. Mahalleden neredeyse son bir yıldır çıkmayan ekiplerin, yürüttüğü çalışmaların süreceği belirtildi. Mahallede yürütülen çalışmalardan dolayı, Muhtar İbrahim Akdemir’e ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden vatandaşlar,” Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.

Muhtar İbrahim Akdemir de yürütülen çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti. Muhtar Akdemir,” Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Mahallemizde daha önce yürünemez halde olan sokaklar başkanımız sayesinde yeni görünüme kavuştu. Mahallemiz başkanımızla birlikte hizmete kavuştu. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.

Hacı Bayram Mahalle Sakinleri de,” Allah başkanımızdan razı olsun. Yollarımız önceden çok kötüydü. Engebeli ve dik yokuşlu yollar nedeniyle zorluk çekiyorduk. Peyderpey yollarımız yapıldı. Halen de yapılıyor. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.