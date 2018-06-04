Eyyübiyeliler kardeşlik sofrasında buluştu

Ramazan ayının maneviyatını Şanlıurfa’da yaşatmak adına her gece Ramazan sokağında etkinlikler ve her ilçede iftar programları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Eyyüp Peygamber caddesinde binlerce vatandaşın katıldığı iftar sofrası kurdu.

İftar öncesi Grup Seyyah’ın ilahi dinletisi ile duygu dolu anlar yaşanırken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gelen misafirleri masalarında ziyaret ederek Ramazan aylarını kutladı.

"Ramazan’ın maneviyatı Şanlıurfa’da yaşanır"

Burada bir konuşma yapan Çiftçi, "Ramazan ayı bereket ayı, Ramazan ayı mağfiret ayı, sabır ayı ve dolayısıyla hep birlikte sabır içerisinde, yüce Allah’a şükrederek onun emrini gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa’mız da Ramazan, her zaman birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olmuştur. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 13 ilçemize kardeşlerimizle aynı sofrada iftarlar yaparak onlarla kucaklaşıyoruz. Dün Viranşehir’de Eyüp nebi beldesindeydik. Bugün Eyyübiye de Eyüp peygamberin makamındayız. Şanlıurfa bir peygamberler şehri, Eyüp peygamber sabrıyla sınanmış ve aynı şekilde şifalı suyuyla sağlık bulmuştur. Bu şehir kardeş bir şehir ve Ensarlar şehridir. Bizler de bu bilinçle tüm ilçelerimize her zaman hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisinde olduk" dedi.

"Milletimiz istikrarı Ak Parti Hükümetleri ile gördü"

Konuşmasında gerçekleştirilecek olan 24 Haziran seçimlerine de değinen Çiftçi, "Hizmet AK belediyelerin ve AK hükümetlerin işidir. Türkiye’mizin yakın geçmişine bakarsak çok güzel bir yükselme var. Birileri bu yükselmenin ve huzurumuzu bozmanın peşinde. Amaç seçime giden Türkiye’nin önünü kapatmaktır. Türkiye ekonomisini sıkıştırmak istiyorlar. Bunun için de Cumhurbaşkanımız ve meclisimiz güçlü olmalı. Yeni sistemde güçlü bir Cumhurbaşkanlığı ve bağımsız bir yargı oluşmalı. Bu sistem güçlü ülkelerin sistemidir. Türkiye’nin güçleneceğinden korktukları için bunu istemiyorlar. Bizi karıştırmaya ve karşı karşıya getirmek istiyorlar ama geçmişte olduğu gibi gelecekte de millet doğru olanı yapacaktır" diye konuştu.

Öte yandan düzenlenen iftar yemeğine STK temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve Dernek temsilcileri de katıldı.