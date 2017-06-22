Eyyüpnebi turizme hazırlanıyor

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Viranşehir Kaymakamı Ömer Cimşit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Eyyüpnebi eski belediye başkanı Mustafa Çiftçi ile birlikte Eyyüpnebi makamında çevresindeki ağaçlandırma faaliyetlerine katıldı.

Bayramdan sonra inşaat başlayacak

Eyyüp Peygamber makamı ve çevresinin yapılacak çalışmalarla ihya edileceğini belirten Vali Tuna, şunları söyledi,” Bu mübarek ramazan ayında Eyyüp Peygamber hazretlerinin makamlarındayız. Buraya gelen vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri ve mübareğin şanına yakışır bir alan oluşturabilmek için belediyelerimizle, tüm kurum kuruluşlarımızla birlikte Valilik olarak bir süredir çalışıyoruz.Burası büyük bir alan. Bu alanın içerisinde dikilecek ağaçlardan, çiminden, çiçeğinden, buradaki kabirlerin nizam intizam içinde yeniden düzenlenmesi, inşası ve ihyası gerekiyordu. Burada, dışarıdan gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri lavabolar, tuvaletler, aş evi, misafirhane yapılacak. Külliye şeklinde inşa edilecek alanda bir de Kur’an kursu olacak. Bunun çalışmalarını da bayramdan sonra başlatacağız”

Tamamı yeniden düzenlenecek

Eyyüp Peygamber makamı ve çevresinin tamamının yeniden düzenleneceğini, ağaçlandırma, otopark, piknik alanı gibi tesislerin de bir yıl içerisinde tamamlanacağını kaydeden Vali Tuna, “Peyzaj çalışmasını da bugünden itibaren başlatıyoruz. Otomatik sulama tesisatı yapılacak, buranın suyu var. DSİ de destek veriyor. Elektrikle ilgili tesisat yeniden elden geçirilecek. Bunun dışında vatandaşların geldiklerinde vakit geçirebilecekleri, uhrevi bir hava hissedebilecekleri ticari mekanları dışarıda olan bir mekan haline getirmek istiyoruz. Bunun için çalışmalar devam ediyor, inşallah önümüzdeki sene dışarıda bin kişilik camisi, Eyyüp Nebi hazretlerinin yeni türbesi, su deposu, peyzajı ve kolaylık tesisleriyle birlikte Viranşehirimizin, Urfa’mızın hizmetine sunacağız. El birliği ile bu işi yapacağız inşallah. Büyükşehir belediyemizin bu konuda tabi ki büyük gayretleri var. İmkânlarını seferber ediyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürümüz İsrafil Erdoğan bey bu çalışmalarımızın koordinatörüdür. Buraya dikilecek ağaçlardan tutun tüm peyzaj ve düzenlemeler ile ilgili çalışmaları valiliğimiz adına takip edecek. Biz de takipçisi olacağız. Bu bir devlet meselesi. Bu mübarek zat biliyorsunuz ki Türkiye’de başka yerde bulunmayan bir peygamberin kabri. Burası da inşallah bundan sonra hak ettiği ilgiyi, alakayı daha da fazla görür diye gayret ediyoruz.

Burası önemli bir cazibe merkezi olacak. İnsanların dolup taştığı bir yer olacak. Bu işten hem maddi hem manevi olarak insanımız istifade edecek. İlçe kaymakamlığımız ve belediyemiz de bu konuda imkanlarını seferber ediyor. El birliği ile kurumlarımızın güç birliği ile bu işin üstesinden hızlı bir şekilde geleceğiz. Bu alanın dışında da yine Rahime hatunun türbesi, yan tarafındaki piknik alanıyla da ilgili çalışma yapılacak. Yanındaki höyük de sit alanı. Oranın da yeniden düzenlenmesi, insanların rahatça kullanabilecekleri hale gelmesi gerekiyor. Otopark da bu projeler arasında ele alınıyor. Aynı zamanda Eyyüpnebi beldesindeki bir alanımız var, o da Müftülüğümüze verildi. Kur’an kursu faaliyetleri yürütülüyor. Çocuklarımızın hem manevi anlamda hem de diğer eğitimlerini en iyi şekilde almaları bizim hedefimizdir. Çünkü bizi bir araya getiren, birleştiren değerlerimizdir. Bunlara iyi sahip çıkmalı, korumalı, yüceltmeliyiz. Şanlıurfa inşallah bu değerlerini bundan sonra daha çok koruyacak, kollayacak, sahip çıkacaktır diye ümit ediyor, tüm vatandaşlarımıza bunu duyurmuş oluyoruz" dedi.

Tüm vatandaşların geçmiş kadir gecesini ve yaklaşan bayramını tebrik eden Vali Tuna, "dikilen her fidan yeni umutlar, yeni bir başlangıç demektir. Devletimizin bu fidanlarını getirip buraya dikiyoruz, bunlar çok kısa zamanda büyüyecek ve burayı kaplayarak gölgelik edecektir "dedi.